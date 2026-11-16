В Госдуме на текущей неделе планируется начать рассмотрение законопроекта, направленного на защиту здоровья и повышение общественной безопасности граждан. В частности, планируется усилить ответственность за дискредитацию ВС РФ, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что, по статистике, сейчас размеры штрафов за ряд противоправных действий не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. А в большинстве случаев наказания не пересматривались свыше 10 лет.

«В результате могут пострадать люди, в первую очередь — дети», — подчеркнул Володин.

По его словам, предлагается повысить административную ответственность за совершение некоторых правонарушений. Может быть ужесточена ответственность за продажу алкоголя детям, потребление спиртного либо наркотических средств в общественных местах, курение в запрещенных местах, производство и массовое распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны.

Как рассказал председатель Госдумы, всего изменение меры ответственности предусматривается по 29 статьям КоАП РФ. Еще вводятся новые составы за повторные правонарушения.

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