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Около 600 беспилотников пыталось атаковать Москву с 17:00 15 ноября

За вечер 15 ноября, ночь и утро 16 ноября перехвачено примерно 600 дронов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Их ликвидировали системой ПВО Минобороны России с 17 часов 15 ноября по 8 часов 16 ноября.

Большая часть из этих БПЛА уничтожена на дальних рубежах.

191 дрон ликвидирован на подлете к мегаполису.

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