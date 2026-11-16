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Цены на электронику могут вырасти в России

Производители электроники просят Минпромторг России не ужесточать порядок получения льгот, так как это может привести к росту цен на отечественную электронику, сообщает «Коммерсант» .

Ранее министерство внесло инициативу, по которой для сохранения реестрового статуса компании нужно реинвестировать сэкономленную на льготах прибыль и подтверждать 70% доходов именно российской продукцией.

Смягчить предложенные меры ведомство попросили несколько ассоциаций производителей электроники, среди них АНО «Консорциум печатных плат», АНО «Телекоммуникационное оборудование», АНО «Содружество производителей светотехники» и т. д.

В ассоциациях уверены, что эти изменения могут стать причиной повышения цен на отечественную электронику и образовать риски исключения некоторых предприятий из реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Как отметила гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская, идея Минпромторга направить налоговую экономию на развитие производства обоснована, но требование о двукратном реинвестировании чрезмерно.

Она пояснила, что большая часть отечественной электроники реализуется на коммерческом рынке, где реестровый статус не нужен.

Эксперт подчеркнула, что выполнить требование о 70% доходов смогут далеко не все, поэтому консорциум предлагает вводить их поэтапно: от 30% до 70% с учетом отраслевой специфики.

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