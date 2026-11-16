Одинокие жертвы: какие дети чаще попадают в опасные сетевые сообщества

Одинокие подростки, жертвы травли и дети, которые часто конфликтуют с родителями, могут быть особенно уязвимы перед влиянием деструктивных интернет-сообществ, сообщил РИАМО психолог, преподаватель soft skills МГТУ им. Н. Э. Баумана Олег Моторин.

«Подросток ищет три вещи: принадлежность, значимость и силу. Если дома и в школе он их не получает, их предложит тот, кто первым протянет руку. Деструктивное сообщество дает все сразу: „ты свой“, „ты особенный“, „ты можешь“. Уязвимее всего одинокие дети, дети после травли, с конфликтами в семье и те, чью злость взрослые привыкли не замечать», — объяснил Моторин.

Он добавил, что родителям стоит обращать внимание на резкие изменения в поведении ребенка. Например, подросток может начать скрывать переписки, закрывать экран телефона при появлении взрослых или использовать незнакомые слова и символику.

«Тревожные сигналы: ребенок резко закрывает экран при вашем появлении, появляется новый жаргон, символика, мрачные никнеймы. Меняется круг общения, пропадает интерес к прежним друзьям. Растет пренебрежение к чужой боли, шутки о насилии, восхищение „героями“ трагедий», — рассказал специалист.

При этом Моторин предостерег родителей от жестких запретов и попыток силой выяснить, с кем общается ребенок. По его мнению, подобная реакция может лишь усилить отчуждение и подтолкнуть подростка к еще большей закрытости.

«Главное — не устраивать допрос и не отбирать телефон: так вы только подтвердите, что „там“ его понимают лучше. Нужен спокойный интерес к его жизни и разговор без морали. Подросток охотнее откроется тому, кто не хватается за сердце после первой фразы», — подчеркнул психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.