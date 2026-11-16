«Это дурка»: Милонов считает, что полномочия психиатров нужно расширять

Россияне все чаще жалуются на соседей-неадекватов. Речь идет о людях, которые систематически справляют нужду в лифтах и подъездах, портят общедомовое имущество и всячески докучают остальным жильцам. При этом сделать с такими людьми практически ничего нельзя — в России добровольное психиатрическое освидетельствование проводится по личному обращению гражданина или с его информированного добровольного согласия.

«У нас, к сожалению, закон о психиатрической помощи очень сильно исковеркан „демократами первой волны“. Они запретили людям делать обследование в случае признаков психических расстройств, поэтому мы с этим сейчас живем. То есть надо расширять полномочия психиатров и возможности по принудительному обследованию, пока ими не совершено преступление. Сейчас любое обследование может быть только добровольным. Ну какой псих согласится добровольно обследоваться на тему того, что он псих?» — заявил Милонов.

По его словам, пока вопрос с проделками неадекватных соседей остается решать силами полиции.

«Стражи закона должны явиться на мелкое хулиганство, затем заметить, что бесчинствующий человек ведет себя достаточно странно, чтобы вызвать медиков. Затем должна последовать экспертиза и признание неадекватным», — резюмировал депутат.

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