Российский наркоторговец, у которого СБУ вымогала 1 млн долларов, умер в 2024 г

Родственники Александра Кузнецова сообщили о его смерти от онкологии в 2024 году. По данным украинского антикоррупционного расследования, у него требовали 1 млн долларов за отказ от экстрадиции в Россию, передает RT .

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в 2022 году посредники вымогали у Кузнецова деньги от лица людей, близких к руководству Службы безопасности Украины. В расследовании фигурируют Андрей Осипов и бывший заместитель главы Луганской областной администрации Эдуард Лозовский. Осипова арестовали в июле 2026 года.

Кузнецов уехал на Украину в 2017 году. Россия добивалась его выдачи по делу о наркотрафике, но в Киеве он получил статус беженца. В 2018 году украинская сторона отказала в экстрадиции, а в 2020-м Верховный суд Украины поддержал Кузнецова в споре о лишении этого статуса.

Бывший глава 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД России Сергей Пелих назвал Кузнецова сооснователем онлайн-наркомагазина.

«Он проходил по связям не только по гашишу, но и по связям с кокаиновым бизнесом. И его связывали с группой, которая занималась поставками кокаина в Россию», — объяснил Пелих.

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