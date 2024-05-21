Снявший с рэпера Vacio носок на вечеринке Ивлеевой Бабак оштрафован судом

Суд на 200 тыс оштрафовал Бабака за снятый носок с Vacio на «голой» вечеринке

Московский мировой судья вынес обвинительное решение в отношении еще одного участника «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой Павла Бабака, который снял носок с полового органа рэпера Vacio во время фотосессии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Павла Бабака признали виновным в нарушении предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая проходила в ночном клубе «Мутабор». Фигуранта административного дела оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что во время фотосессии он снял носок с полового органа рэпера Vacio. Носок был единственной одеждой эпатажной знаменитости.

После скандальной тусовки, рэпер Vacio отсидел 15 суток под арестом и получил штраф в 200 тысяч рублей. Позднее он сбежал из России в США, так как получил повестку на срочную службу в российской армии.

Организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева извинилась перед гражданами страны за скандальное событие. Она заявила, что частная тусовка прошла не в том месте и не в то время.