Ивлеева о «голой» вечеринке: она прошла не в то время, не в том месте
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Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева заявила, что ее «голая» вечеринка прошла «не в то время, не в том месте». Об этом сообщает РБК.
Комментируя последствия и обрушившийся на участников негатив, она уточнила, что хейт и доносы на звезд «были где-то за пределами добра и зла».
Она также рассказала, что было для нее самым волнительным после вечеринки.
«Покинуть свое привычное инфополе и погрузится в другое, которое оказалось не менее интересным», — отметила Ивлеева.
Еще она заявила, что 33-летие встретила на Донбассе. Ивлеева рассказала, что побывала на линии соприкосновения и, по ее признанию, испытала там не страх, а «замирание сердца».
В конце 2023 года в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады пришли согласно дресс-коду в полуобнаженном виде. Она вызвала скандал в обществе и имела последствия для ее участников.