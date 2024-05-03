Ивлеева о «голой» вечеринке: она прошла не в то время, не в том месте

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева заявила, что ее «голая» вечеринка прошла «не в то время, не в том месте». Об этом сообщает РБК .

Комментируя последствия и обрушившийся на участников негатив, она уточнила, что хейт и доносы на звезд «были где-то за пределами добра и зла».

Она также рассказала, что было для нее самым волнительным после вечеринки.

«Покинуть свое привычное инфополе и погрузится в другое, которое оказалось не менее интересным», — отметила Ивлеева.

Еще она заявила, что 33-летие встретила на Донбассе. Ивлеева рассказала, что побывала на линии соприкосновения и, по ее признанию, испытала там не страх, а «замирание сердца».

В конце 2023 года в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады пришли согласно дресс-коду в полуобнаженном виде. Она вызвала скандал в обществе и имела последствия для ее участников.