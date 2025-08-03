Снявшиеся на фоне пожара на нефтебазе в Сочи девушки извинились перед россиянами

Полиция выяснила, что две задержанные девушки и парень, которые снялись на фоне пожара на промобъекте в Сочи, куда рухнули обломки сбитого дрона ВСУ, в момент записи видео находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю .

20-летняя девушка, которая снимала ролик, в ходе допроса заявила, что видео было снято в состоянии алкогольного опьянения. Она, как и ее друзья, полностью признала вину и раскаялась.

«Приехали из города Нижний Тагил с целью трудоустроиться в город Сочи. Приносим свои искренние извинения за то, что снялись в видеоролике на фоне пожара и выложили в соцсеть. Ролик не выкладывали с целью кого-то оскорбить или обидеть. Обязуемся впредь таких ошибок не совершать», — сказал парень, который вместе с девушками участвовал в съемке скандального видео.

В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам в рамках действующего закона будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что ночью 3 августа Сочи подвергся атаке беспилотников ВСУ. Обломки одного из них попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе города, после чего начался пожар.