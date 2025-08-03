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Двух записавших ролик на фоне пожара на нефтебазе в Сочи девушек задержали

Правоохранители провели задержание двух девушек, которые сняли видео под грустную музыку на фоне горящей в Адлере нефтебазы. Ими оказались 21-летняя Дарья и 19-летняя Карина, сообщает Baza .

На записи девушки позируют на фоне пожара, возникшего на нефтебазе в Адлере после падения обломков БПЛА ВСУ. На видео наложена грустная музыка.

Когда запись оказалась в Сети, девушек быстро нашли. Их привезли в отдел полиции, где им предстоит объясняться перед сотрудниками правоохранительных органов.

Силовики организовали проверку действий девушек. Им в дальнейшем планируют дать правовую оценку.

Ночью Сочи подвергся атаке беспилотников ВСУ. Обломки одного из сбитых БПЛА попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе города.