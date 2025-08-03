Туристы поделились, как пережили масштабную атаку беспилотников ВСУ на Сочи

Отдыхающие в Сочи поделились, как смогли пережить одну из самых масштабных атак БПЛА ВСУ. Беспилотная опасность была объявлена 3 августа примерно в 02:00, сообщает « Телеканал Краснодар ».

Сначала прозвучали сирены. Потом в течение примерно двух часов были слышны звуки, похожие на взрывы.

Путешественники опустились на первый этаж в помещение прачечной отеля с глухими стенами. Там они разместились на полу и ожидали, когда закончится атака украинских беспилотников.

«Очень много взрывов прямо рядом с нами. Оранжевые вспышки в небе», — поделилась одна из отдыхающих.

Ранее сообщалось, что ночью Сочи подвергся атаке БПЛА ВСУ. Обломки одного из сбитых беспилотников попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе Сочи.