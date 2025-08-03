Кондратьев сообщил об операции по ликвидации последствий ночного удара

сегодня в 05:04

Сочи подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой в Адлерском районе произошло серьезное возгорание, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Обломки одного из сбитых БПЛА попали в цистерну с нефтепродуктами, вызвав пожар.

К ликвидации последствий привлечены 127 спасателей и 35 единиц спецтехники.

Возгорание локализовано в промышленной зоне Адлера.

Ранее беспилотники атаковали территорию федерального значения «Сириус», а также нефтебазу в Краснодарском крае.