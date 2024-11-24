«Смертельные холода» ожидаются предстоящей зимой на Украине

сегодня в 15:09

Жители Украины предстоящей зимой 2024–2025 годов столкнутся со «смертельными холодами» на фоне серьезных повреждений энергетической инфраструктуры страны, пишет ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

По предварительным оценкам, на территории Украины полностью уничтожены или повреждены в общей сложности 80% энергетической инфраструктуры страны. Из-за этого ожидаются «смертельные холода».

Местные энергетические компании ранее сообщали, что не могут подключить дома к отоплению из-за того, что компетентные специалисты мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что после массированного удара России на Украине отключили семь из девяти ядерных реакторов. Объекты были задействованы в выработке энергии.