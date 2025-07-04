Врач объяснила, как собрать аптечку для летнего отдыха и путешествий

Врач Уланкина рассказала, какие лекарства нужно взять с собой на отдых

Врач и эксперт лаборатории Ольга Уланкина перечислила необходимые средства для аптечки, которую стоит взять с собой летом на дачу, в поездку или поход, чтобы избежать рисков для здоровья, сообщает «Крымская газета» .

С наступлением лета увеличивается риск солнечных ожогов, укусов насекомых, обострений хронических заболеваний и травм во время отдыха. Врач объяснила, что в аптечке для отдыха обязательно должны быть стерильные бинты и салфетки, перекись водорода, антисептики, йод или зеленка, бактерицидный и рулонный пластырь, обезболивающие препараты, антигистаминные средства, лекарства от диареи и тошноты, жаропонижающее, пантенол, средства от укусов и репелленты, а также препараты для постоянного приема.

Для дачи рекомендуется дополнительно положить пинцет, термометр и перчатки. В автомобильной аптечке, помимо стандартного набора, должны быть маски, устройство для искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, термоодеяло, ножницы, а также антисептики, обезболивающие, противоожоговые средства, препараты от изжоги и отравления, нашатырный спирт, охлаждающий компресс и инструкция по оказанию первой помощи.

В походе аптечка должна быть легкой, но содержать все необходимое: бинты, антисептики, обезболивающее, пантенол, средства от укусов, пинцет и назначенные врачом лекарства. Для детей важно иметь жаропонижающее в сиропе или свечах, антигистаминное с подходящей дозировкой, средства от колик и кишечных инфекций, бинты, пластыри, термометр, крем от ожогов, солнцезащитный крем, запас воды и электролиты.

Ольга Уланкина рекомендовала проверять аптечку не реже одного раза в год, следить за сроком годности лекарств и хранить ее в сухом прохладном месте. Важно также положить в аптечку инструкцию по применению препаратов.

Эксперт напомнила, что аптечка — это не просто набор лекарств, а возможность быстро и правильно среагировать в экстренной ситуации.