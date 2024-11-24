Кривой Рог остался без отопления из-за мобилизации специалистов

Кривой Рог Днепропетровской области Украины до сих пор не подключен к отоплению, местные власти объясняют отсутствие тепла в домах граждан мобилизацией специалистов, пишет ТАСС .

О кадровом голоде сообщило местное предприятие «Криворожская теплоцентраль». По его данным, подключить дома к отопительной системе не получается из-за отсутствия компетентных специалистов, способных провести такие работы. Они мобилизованы в ряды ВСУ.

Отсутствие компетентных сотрудников оказывает существенное влияние в том числе на другие организации, которые привлечены к ремонту. Проводить качественные работы в настоящее время просто некому.

Ранее сообщалось, что на Украине после массированного российского удара отключили семь из девяти ядерных реакторов, производивших электроэнергию.