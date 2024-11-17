Семь из девяти ядерных реакторов отключили на Украине после удара РФ

Работа сразу семи ядерных реакторов из девяти существующих на Украине приостановлена после массированного удара России по объектам энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом говорится на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сегодня (17 ноября 2024 года — ред.) утром сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, как сообщается, были направлены на ее энергетическую инфраструктуру», — заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси сообщил, что украинская энергосистема в настоящее время находится в очень уязвимом состоянии, а это, в свою очередь, напрямую влияет на ядерную безопасность страны. В штатном режиме на данный момент работают только два реактора.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России утром 17 ноября нанесли высокоточным оружием мощный удар по объектам энергетики на территории всей Украины. По данным Минобороны, военные успешно справились с поставленной перед ними задачей.