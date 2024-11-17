Зеленский подтвердил массированный удар России по объектам ВСУ

сегодня в 13:26

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что за ночь и утро российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики страны, которые обслуживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По словам Зеленского, российские военные задействовали в своей операции беспилотники разного типа. Удары были нанесены по всем районам страны.

«Есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены к ликвидации последствий и восстановления подачи энергии», — написал Зеленский.

Ранее Минобороны России сообщило, что нанесло массированный удар по Украине высокоточным оружием. Целями были военные объекты энергетики. Все выбранные для удара предприятия успешно выведены из строя.