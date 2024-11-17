Россия нанесла массированный удар по предприятиям военного назначения Украины

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Российские вооруженные силы (ВС РФ) утром 17 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по важным объектам Украины, которые использовались в военном производстве, сообщает Минобороны России .

Бойцы ВС РФ для массированного удара использовали в том числе средства высокой точности и дальности воздушного и морского базирования. Также часть боевых задач выполнили с помощью дронов.

Все удары по критически важным объектам Украины стали успешными, военные уничтожили все спланированные цели противника.

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября мощные удары по военным объектам нанесены в разных районах Украины. Военные поразили цели в том числе в Запорожской и Киевской областях.