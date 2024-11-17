РВ: ВС РФ нанесли массированные удары по критически важным объектам на Украине
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С утра 17 ноября российские войска наносят удары по критически важным объектам на территории всех украинских регионов. Атакованы, в том числе и цели энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Успешно поражены объекты в Криворожской, Запорожской (той части, которая временно под контролем Киева), Одесской, Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Нанесен урон некоторым объектам энергетической инфраструктуры Украины.
«Укрэнерго» начало вводить экстренные отключения электричества.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил информацию, что по всей стране объекты генерации и передачи электроэнергии подверглись атаке.
Ранее российские войска нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами. В украинской столице прозвучали взрывы.