ТСН: в Киеве прозвучали взрывы после атаки ВС РФ баллистическими ракетами

Российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами примерно в 07:25. Жителей украинской столицы призвали отправиться в укрытие, сообщает в Telegram-канале телеканал соседней страны ТСН.

Уже в 07:28 прозвучал первый взрыв в Киеве. В тот же момент был зафиксирован еще один пуск ракет по украинской столице с территории Крыма, на этот раз крылатых.

Российские войска наносят удары по многим регионам зоны проведения спецоперации.

Ранее российские войска атаковали военные аэродромы и цех производства ракет «Сапсан» ВСУ. Также были нанесены удары по складам с беспилотниками.