ВС РФ ударили по военным аэродромам и цеху производства ракет «Сапсан» ВСУ

сегодня в 13:07

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по цеху производства ракет «Сапсан» для ВСУ

Также ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производству и цехам хранения ударных БПЛА, арсеналам, складам с топливом, логистическому центу, скоплениям живой силы и боевой техники противника в 133 районах.

В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по позициям ВСУ после срыва операции украинской разведки по угону российского вертолетного комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1.