ВС РФ ударили по военным аэродромам и цеху производства ракет «Сапсан» ВСУ
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Российские подразделения нанесли огневое поражение цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан» украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производству и цехам хранения ударных БПЛА, арсеналам, складам с топливом, логистическому центу, скоплениям живой силы и боевой техники противника в 133 районах.
В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по позициям ВСУ после срыва операции украинской разведки по угону российского вертолетного комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1.