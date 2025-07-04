Гаджеты от Apple теперь будут прятать обнаженные фото при видеозвонках

Известно, что в бета-версии iOS 26 для разработчиков была найдена новая функция. Ее создание направлено на повышение безопасности и конфиденциальности пользователей. Предполагается, что система будет автоматически блокировать трансляцию видео во время звонка при обнаружении обнаженного тела.

«Функция обнаруживает обнажённые фото и видео до их просмотра на устройстве и предлагает рекомендации для принятия осознанного решения. Apple не имеет доступа к этим материалам», — заявлено в описании функции.

Данная функция пока отключена, но может быть активирована в настройках FaceTime в разделе «Предупреждение о конфиденциальном контенте». Также известно, что изначально разработка создавалась для детских аккаунтов, однако в бета-версии она доступна и для взрослых. На странице поддержки Apple сказано, что система использует машинное обучение на устройстве, чтобы анализировать фото и видео и выявлять обнаженные тела.