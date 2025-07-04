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Эксперт: решение РФ признать талибов мало что изменит в двусторонних отношениях

Востоковед Руслан Сулейманов заявил, что решение России признать Исламский Эмират Афганистан мало что изменит в двусторонних отношениях, сообщает «Коммерсант» .

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия официально признала Исламский Эмират. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин по предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Российские власти и так активно взаимодействуют с афганскими властями. Теперь это произошло еще и де-юре», — напомнил Сулейманов.

Он предположил, что признанием Кабула Москва намерена подчеркнуть особый характер отношений с движением «Талибан», которое сотрудничает Центральной Азии, Китаем, Пакистаном, Ираном. Еще у талибов есть партнеры в арабском мире.

По словам эксперта, власти РФ стремятся играть роль первой скрипки в активном продвижении повестки Глобального Юга, поэтому необходимо иметь «максимально теплые контакты» с правительством Афганистана.

Сулейманов добавил, что за 4 года существования Исламского Эмирата Россия не стала для Кабула важным партнером, однако у Москвы имеются конкретные планы по развитию экономических отношений.