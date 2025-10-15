Случился частичный блэкаут: 2 ТЭЦ отключили в Киеве

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что две ТЭЦ отключили в Киеве, что создает большой дефицит в подаче электричества, сообщает РИА Новости .

«У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу 2 киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы», — отметил он.

По словам политика, у Киева и так есть проблемы с генерацией электроэнергии и нужна подпитка из внешних источников.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зима в столице может быть непростой.

Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что России не удастся погрузить Украину во тьму. Его интервью вышло на фоне отключений света в 10 регионах.

Из-за удара ВС РФ по энергетическим объектам во многих городах начались перебои со светом. В Киеве произошел транспортный коллапс, а некоторые образовательные учреждения перешли на дистанционной формат работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.