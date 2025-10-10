Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что России не удастся погрузить Украину во тьму. Его интервью вышло на фоне отключений света в 10 регионах, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Тимченко заявил, что Россия может сделать жизнь на Украине сложной и невыносимой, но разрушить энергетическую систему страны не получится. Он подчеркнул, что эту зиму украинцы переживут, как и все предыдущие.

«И степень страданий нашего населения будет зависеть, прежде всего, от масштаба российских атак и эффективности обороны наших ВВС», — заявил Тимченко в интервью El Pais.

По его словам, Украина хорошо подготовлена к зиме. В стране достаточно производственных мощностей, угля и газа, который продолжают импортировать.

Примечательно, что интервью Тимченко о блэкауте вышло как раз на фоне блэкаута. Из-за удара ВС РФ по энергетическим объектам во многих городах начались перебои со светом. В Киеве из-за блэкаута произошел транспортный коллапс, а некоторые образовательные учреждения перешли на дистанционной формат работы.

