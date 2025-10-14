Кличко посоветовал жителям Киева запасаться водой и едой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зима в столице может быть непростой, и посоветовал жителям запасаться водой, едой и теплой одеждой, сообщает РИА Новости .

«Хотел бы обратиться к каждому киевлянину, что нужно просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Что это означает — иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи на тот случай, если может быть повторение ситуации, которая была на прошлой неделе», — заявил он в эфире телеканала «Киев 24».

По его словам, город продолжает работать над обеспечением необходимых сервисов для всех киевлян.

14 октября киевский метрополитен частично погрузился во тьму из-за отключения электроэнергии. На стациях скопилось множество людей, поезда не ходят.

Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что России не удастся погрузить Украину во тьму. Его интервью вышло на фоне отключений света в 10 регионах.

Из-за удара ВС РФ по энергетическим объектам во многих городах начались перебои со светом. В Киеве произошел транспортный коллапс, а некоторые образовательные учреждения перешли на дистанционной формат работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.