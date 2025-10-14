Настоящий коллапс: метро Киева осталось без электричества

сегодня в 20:13

Киевский метрополитен частично погрузился во тьму из-за отключения электроэнергии. На стациях скопилось множество людей, поезда не ходят. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

По данным украинского Минэнерго, в семи регионах страны действуют экстренные отключения света. Их ввели в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. Также частично свет пропал в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Кроме того, аварийные отключения наблюдаются на промобъектах в Запорожской области. В Черниговской сейчас также применяются три очереди отключений.

Между тем власти Киева утверждают, что на станциях метро отключений света не было.

Ранее гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что России не удастся погрузить Украину во тьму. Его интервью вышло на фоне отключений света.

