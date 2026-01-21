Сломали девочку: обвиненная в педофилии учительница попала в питерскую психушку

Обвиненная в педофилии 22-летняя учительница попала в психбольницу в Петербурге

22‑летняя учительница английского языка и экс-классный руководитель петербургской гимназии Афина С. попала в городскую психиатрическую больницу им. Скворцова‑Степанова, сообщает Baza .

В больницу девушка попала в связи с подозрением на ухудшение состояния психического здоровья. Она сейчас находится под наблюдением врачей.

В 2025 году двое 12-летних школьников обвинили педагога в насильственных действий сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело. Потом выяснилось, что подростки оговорили преподавателя и сделали это из мести.

Выборгский райсуд после обвинений заключил ее под стражу. Учительница должна была пробыть в СИЗО до середины февраля 2026 года, но через некоторое время ее отпустили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.