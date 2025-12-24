Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга отпустили из СИЗО

22-летнюю учительницу английского языка из Санкт-Петербурга, подозреваемую в совращении двух 12-летних школьников, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает РЕН ТВ .

Девушке изменили меру пресечения на более мягкую. Ее выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Ранее Выборгский районный суд заключил обвиняемую под стражу. Она должна была пробыть в СИЗО до середины февраля следующего года.

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил рассмотреть возможность о смягчении учительнице меры пресечения.

Год назад выпускница РГПУ им. Герцена стала классным руководителем и преподавателем английского языка в одной из гимназий Петербурга. Недавно двое 12-летних школьников обвинили ее в насильственных действий сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело.

Как считает мама учительницы, обвинившие ее дети сделали это из мести. Она утверждает, что школьники были безответно влюблены в девушку, которая не отвечала им взаимностью, потому решили оболгать ее.

