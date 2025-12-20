Дети из-за мести обвинили молодую учительницу в совращении в Петербурге

Дети, которые обвинили молодую учительницу из Санкт-Петербурга в домогательствах, сделали это из мести. Мать педагога утверждает, что пострадавшие школьники — «два дружка с сомнительной репутацией», сообщает Baza .

Год назад 22-летняя выпускница РГПУ им. Герцена Афина С. стала классным руководителем и преподавателем английского языка в одной из гимназий Петербурга. Она вела активный образ жизни, участвовала в общественной деятельности и была заметной фигурой среди волонтеров Победы.

Девушка с отличием окончила университет. Учительница сразу понравилась педколлективу, школьникам и их родителям.

По словам матери Афины, на дочь повышенное внимание обращал 12-летний ученик, который признавался учительнице в любви перед всем классом. Анфиса работала в школе и занималась репетиторством. С апреля мальчик и его друг начали приходить к ней домой для дополнительных занятий. При этом друг делал это «за компанию». Ребята утверждали, что во время занятий Афина занималась с ними сексом, при этом в квартире находился и ее 16-летний брат, который жил вместе с ней.

Около недели назад на молодую учительницу поступило первое заявление. Школьник явился в полицию без сопровождения взрослых. Через несколько дней с заявлением к правоохранителям обратился и второй мальчик. По подозрению в насильственных действий сексуального характера Афину задержали. В настоящее время девушка находится в СИЗО.

Мама Афины рассказала, что дочь была чутким учителем, дети ей доверяли и делились личными проблемами. При этом обвинившие Афину в домогательствах мальчики регулярно публиковали в своих соцсетях видео с драками, матами и специфическим юмором. По мнению женщины, учительница английского не отвечала взаимностью, поэтому дети решили отомстить и тщательно спланировали наказание.

