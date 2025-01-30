Следователь рассказала, как в Москве раскрывали дело серийного отравителя-таксиста

В Москве таксист-отравитель был приговорен к 10 годам колонии

Московский таксист травил своих пассажиров, а тела выбрасывал в глухих местах. Как именно его выследили и поймали, рассказала kp.ru следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко.

Все началось с найденного у стен Измайловского кремля в конце 2018 года тела полицейского. Выяснилось, что его сердце остановилось из-за действия психотропа, смешанного с алкоголем.

Обстоятельства смерти полицейского показались странными правоохранителям, ведь мужчина накануне перед смертью был на корпоративе, а затем поймал такси и должен был уехать домой.

По камерам стало ясно, что убитый полицейский сел в белую Kia Rio со скрытыми номерами. Странный маршрут машины отследили благодаря городским камерам.

После этого подозрительный автомобиль начали искать. Единственная зацепка — противотуманные фары машины были синего цвета. На подозреваемого вышли с помощью телефона, который тот украл у погибшего и продал. При обыске у таксиста нашли те препараты, которыми отравили полицейского.

Задержанный оказался гражданином Азербайджана. Его зовут Рахман Сулейманов. Он заявил, что некоторым пассажирам давал «снотворное», потому что те якобы буянили. Один из пассажиров в результате все-таки выжил и обратился в полицию.

Таксиста признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, разбое и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее мигрант-таксист напал на женщину в Балашихе. Она получила многочисленные повреждения.