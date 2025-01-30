Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигранта на женщину в Балашихе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по делу о нападении таксиста-мигранта на девушку, которое произошло в Балашихе, сообщает Информационный Центр СК России .

По данным следствия, инцидент случился в сентябре прошлого года. Водитель такси напал на девушку во время поездки, избил ее, а затем вытолкнул из машины. После этого мужчина скрылся.

Девушка в результате получила многочисленные повреждения. По данному инциденту дважды возбуждались уголовные дела.

Балашихинский городской прокурор отменил оба постановления. Второе решение обжалуется следственными органами.

Обращение по поводу непривлечения к ответственности мигранта, избившего девушку, поступило в приемную Бастрыкина. Он поручил предоставить ему доклад по происшествию.

Было вновь возбуждено уголовное дело. Бастрыкину предоставят доклад о результатах расследования.

Ранее Бастрыкин заинтересовался захватом мигрантами квартиры в новостройке Подмосковья. Жилье незаконно оккупировали мигранты-строители.