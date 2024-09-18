СК: охрана в челябинской школе осуществлялась формально

В школе Челябинска, где один из учеников напал на сверстников и учителя, охрана была лишь формально. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома России по региону, сообщает ТАСС .

В учебном заведении не работали турникет и рамка. Их даже не подключили.

Таким образом, пропускного режима на территории школы фактически не было.

Ранее подросток во время урока зашел в помещение с пневматическим пистолетом в класс. Он нанес удары учительнице биологии и атаковал одноклассников.

Одноклассники рассказали, что у 13-летнего подростка была нестабильная психика. Кроме того, у него с рождения нарушено функционирование мозга. До 10 лет мальчик состоял на учете в ПНД.