СК: охрана в челябинской школе осуществлялась формально
Фото - © СУ СК России по Челябинской области
В школе Челябинска, где один из учеников напал на сверстников и учителя, охрана была лишь формально. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома России по региону, сообщает ТАСС.
В учебном заведении не работали турникет и рамка. Их даже не подключили.
Таким образом, пропускного режима на территории школы фактически не было.
Ранее подросток во время урока зашел в помещение с пневматическим пистолетом в класс. Он нанес удары учительнице биологии и атаковал одноклассников.
Одноклассники рассказали, что у 13-летнего подростка была нестабильная психика. Кроме того, у него с рождения нарушено функционирование мозга. До 10 лет мальчик состоял на учете в ПНД.