Одноклассница рассказала о нестабильной психике напавшего на школу в Челябинске

Напавший на школу в Челябинске подросток временами лез в драки и обзывался

Школьница из Челябинска рассказала, что едва не пострадала от рук одноклассника Ромы, который набросился с молотком на сверстников и учителя биологии посреди урока, сообщает kp.ru .

По ее словам, семиклассник время от времени выходил из себя, оскорблял ребят и участвовал в драках. Тем не менее никто из учеников его не опасался — Рому воспринимали наравне со всеми.

Девочка отметила, что в день нападения на подростка «что-то нашло». Дети не могли подумать, что юноша проявит агрессию по отношению к окружающим.

«Его бесполезно было уговаривать, останавливать. Он нас словно не узнавал!» — поделилась ученица.

После случившегося школьника задержали, сейчас его допрашивают следователи. По факту нападения в челябинской школе возбудили два уголовных дела по статьям об организации убийства и халатности.