Жажда славы: школьник из Челябинска хотел убивать одноклассников в прямом эфире

Семиклассник, напавший на школу № 68 в Челябинске, хотел убивать одноклассников в прямом эфире, чтобы стать известным, сообщает газета «Известия» .

Опубликованы кадры допроса школьника, который сейчас находится в психиатрической клинике.

Подросток пояснил, что перед походом в школу вооружился двумя молотками, ножом и пневматическим пистолетом. Зайдя в учебное заведение, сразу же направился в туалет, где переоделся.

Затем он выхватил из рюкзака оружие и кинулся в класс. Сначала школьник выстрелил из пневматики, потом избил учительницу биологии, после чего перекинулся на одноклассников.

Педагогу и одному из мальчиков удалось дать отпор нападавшему, после чего тот убежал.

Одноклассники рассказали, что у 13-летнего подростка была нестабильная психика. Кроме того, у него с рождения нарушено функционирование мозга. До 10 лет мальчик состоял на учете в ПНД.