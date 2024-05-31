Синоптики предупредили москвичей о грозах и сильном ветре

Синоптики предупредили жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. В городе ожидается гроза, в связи с чем нужно соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице до 23:00 31 мая. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 м/с. Москвичей попросили быть внимательными.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в выходные 1 и 2 июня в Москве ожидаются грозы. Тем не менее в субботу и воскресенье температура будет выше значений нормы.

О сильной жаре 1 и 2 июня предупредили и в МЧС. Температура поднимется до 30 градусов.