Москвичей предупредили о необычной погоде на выходных

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в выходные 1 и 2 июня в Москве ожидаются грозы. Тем не менее, в субботу и воскресенье температура будет выше значений нормы, сообщает «Вечерня Москва».

По словам Ильина, в грядущие выходные произойдет превышение климатической нормы примерно на 6 градусов. В то же время, вместе с жарой столицу ждут также осадки и грозы, после которых станет немного прохладнее.

«Соответственно, уже в пятницу ожидается кратковременный дождь в Москве, а в Подмосковье местами пройдут грозы. Но столицу они могут миновать», — сказал Ильин.

В дневное время 31 мая, 1 и 2 июня в Москве прогнозируется 24-29 градусов тепла. По ночам также «будет очень тепло» — от плюс 14 до плюс 19 градусов, подчеркнул синоптик.