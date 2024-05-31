МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре в начале лета
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Днем 1 и 2 июня в столице сохранится сильная жара, температура поднимется до плюс 30 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.
Из-за жары жителям столицы посоветовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Для выхода на улицу рекомендуется использовать одежду светлых тонов и головной убор, а еще пить больше воды.
Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
1 и 2 июня еще прогнозируются грозы и кратковременные дожди. Небольшие осадки сохраняются в прогнозе до 6 июня.