сегодня в 16:53

МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре в начале лета

Днем 1 и 2 июня в столице сохранится сильная жара, температура поднимется до плюс 30 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Из-за жары жителям столицы посоветовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Для выхода на улицу рекомендуется использовать одежду светлых тонов и головной убор, а еще пить больше воды.

Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

1 и 2 июня еще прогнозируются грозы и кратковременные дожди. Небольшие осадки сохраняются в прогнозе до 6 июня.