Синоптик заявил о завершении магнитной бури, которая длилась с 11 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сильная магнитная буря на Земле завершилась, планета полностью вышла из облака солнечной плазмы.

По словам Леуса, в настоящее время геомагнитный индекс Кр соответствует спокойному состоянию поля Земли, а возобновление магнитной бури маловероятно.

«Облако предварительно выглядело цельным, и вероятность существования и прихода отставших крупных фрагментов мала», — пояснил специалист в своем Telegram-канале.

Скорость солнечного ветра в окрестностях планеты соответствует норме и не является повышенной — это примерно 400 км/с. При этом Леус отметил, что в течение ближайших трех суток сохраняется вероятность, что на Солнце снова может произойти выброс плазмы в той зоне, которая воздействует на Землю.

Ранее уровень магнитной бури достигал отметки G4. Это означает, что буря была очень сильной, и из-за этого в разных уголках страны люди могли наблюдать северное сияние.