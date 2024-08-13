Названы причины появления полярного сияния в Московском регионе
Леус: жители Московского региона увидели полярное сияние из-за магнитной бури
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жители Москвы и области 12 августа заметили полярное сияние. Оно появилось из-за сильной магнитной бури, сообщает РИА Новости.
Такое явление можно увидеть, когда начинаются сильные возмущения геомагнитного поля. При этом не все жители Московского региона видели полярное сияние.
Хорошему обзору помешал один фактор: на улицах столицы и Подмосковья много фонарей и других элементов освещения.
Ранее сообщалось, что магнитная буря 12 августа усилилась до уровня G4. Но после 18:00 она ослабла до отметки G3.