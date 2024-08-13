Названы причины появления полярного сияния в Московском регионе

сегодня в 10:36

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жители Москвы и области 12 августа заметили полярное сияние. Оно появилось из-за сильной магнитной бури, сообщает РИА Новости .

Такое явление можно увидеть, когда начинаются сильные возмущения геомагнитного поля. При этом не все жители Московского региона видели полярное сияние.

Хорошему обзору помешал один фактор: на улицах столицы и Подмосковья много фонарей и других элементов освещения.

Ранее сообщалось, что магнитная буря 12 августа усилилась до уровня G4. Но после 18:00 она ослабла до отметки G3.