Синоптик Леус: магнитная буря 12 августа усиливалась до уровня G4

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что за последние три дня магнитная буря на Земле стала сильнее и некоторое время даже достигала уровня G4 — очень сильная магнитная буря.

Леус опубликовал график, на котором видно, что 12 августа в период после полудня и примерно до 18:00 уровень магнитной бури был на отметке G4, что расшифровывается как очень сильная магнитная буря.

После 18:00 уровень магнитной бури снова понизился до G3 — до сильной бури. Последним уровнем квалификации на графике синоптика отмечен G5 — экстремально сильная буря, но до этой отметки она пока не поднималась.

Ранее Леус сообщал, что из-за магнитной бури жители восточной части страны могут наблюдать северное сияние.