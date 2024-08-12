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Синоптик Леус: магнитная буря усилилась до уровня G3 на Земле

Ученые продолжают фиксировать магнитную бурю на Земле в понедельник. Она вновь усилилась до высокого уровня интенсивности, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3. Из-за этого в ближайшие часы жители восточной части РФ с большой вероятностью смогут увидеть полярное сияние.

Оно может наблюдаться вплоть до северных границ Хабаровского края, Амурской области и Забайкалья.

В понедельник на Землю обрушилась магнитная буря. Утром она уже достигала класса G3, затем опустилась до слабого уровня, а после этого усилилась до уровня G2.