Синоптик Леус: средняя магнитная буря наблюдается на Земле

сегодня в 09:58

В понедельник на Земле наблюдается магнитная буря. Сейчас она находится на среднем уровне интенсивности — класс G2, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Возмущения магнитосферы Земли увеличились после 08:28 в понедельник. КР-индекс достиг отметки семи из девяти. Началась сильная магнитная буря. Ее класс составил G3.

После 09:22 буря стала слабой, класса G1. Затем она вновь усилилась. Сейчас наблюдается магнитная буря класса G2.

Ученые измеряют степень возмущенности магнитного поля Земли по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря.