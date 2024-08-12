Синоптик Леус: средняя магнитная буря наблюдается на Земле
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В понедельник на Земле наблюдается магнитная буря. Сейчас она находится на среднем уровне интенсивности — класс G2, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Возмущения магнитосферы Земли увеличились после 08:28 в понедельник. КР-индекс достиг отметки семи из девяти. Началась сильная магнитная буря. Ее класс составил G3.
После 09:22 буря стала слабой, класса G1. Затем она вновь усилилась. Сейчас наблюдается магнитная буря класса G2.
Ученые измеряют степень возмущенности магнитного поля Земли по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря.