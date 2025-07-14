Синоптик Тишковец пообещал москвичам идеальное бархатное лето

После почти недели аномальной жары в Москве, включая два рекордных показателя, жаркая погода заканчивается. 14 июля — последний день, когда температура в некоторых районах Центральной России может достичь 30 градусов, а дальше начнется бархатный сезон, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, июль был теплее обычного на 2 градуса. Теперь вместо изнуряющего зноя москвичей ждут сильные дожди. За последние сутки в средней полосе России уже выпало от четверти до половины месячной нормы осадков, но это только начало.

На следующей неделе в Центральной России и Черноземье ожидаются сильные дожди. За неделю выпадет от 30 до 80 мм осадков, что для некоторых мест равно месячной норме. В Москве за 7 дней выпадет 52 л воды на кв. м. К концу месяца количество осадков в столице удвоится — на каждый «квадрат» выльется более 100 л дождя. Земля получит на 50% больше влаги, чем обычно для этого времени года.

После середины месяца ожидается умеренно теплая погода, как обычно бывает в июле, с частыми дождями. В ближайшее время ночи будут прохладнее — около плюс 15 градусов. Днем будет комфортно: с начала недели воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов, а к выходным немного прохладнее — до плюс 20-25 градусов.

«Наступит идеальное бархатное лето. „Экватор“ сезона пройден, и лето начнет очень медленно угасать», — добавил Тишковец.

Ранее жителей Московской области предупредили о сильных ливнях 14 июля. Жителям региона рекомендовали, по возможности, остаться дома. В Москве в это же время ожидаются дождь с грозой и сильным ветром.