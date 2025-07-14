Лучше останьтесь дома: мощный ливень накроет Подмосковье через пару часов

МЧС предупредило о сильном ливне в Подмосковье в понедельник

На территории Московской области в ближайшие 1-2 часа прогнозируют ливень и очень сильный дождь. Непогода продержится до конца суток, сообщает пресс-служба областного главка МЧС РФ.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта. Важно включить ближний свет или противотуманки. Не стоит оставлять машину под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам в непогоду нельзя стоять под деревьями, линиями электропередачи и металлоконструкциями. Следует уйти с открытых пространств и от водоемов, а также отойти от шатких строений. По возможности плохую погоду лучше переждать дома.

Дома надо плотно закрыть окна и убрать предметы с балконов. Рекомендуется отключить от сети неиспользуемую технику.

Днем в понедельник по области и в Москве будет от 28 до 30 градусов тепла, однако придет непогода.