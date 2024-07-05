Синоптик Позднякова посоветовала не пугать москвичей ураганом «Орхан»
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Имена собственные присваиваются сильным тропическим циклонам, поэтому не стоит пугать жителей столицы «именными ураганами», сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ранее СМИ сообщали, что на Москву надвигается ураган «Орхан».
«Мы ураганы никакими именами не называем. Я советую вам не пугать жителей, потому что имена собственные присваиваются только тропическим циклонам, когда они действительно достигают стадии сильных тропических. Поэтому давайте не будем, как говорится, пугать именами. По факту у нас погода будет меняться во второй половине дня», — сказала Позднякова.
Она добавила, что погода будет локально ненастной, с ливнями и грозами. Не исключен град и перед холодным фронтом возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
«В данный момент точно сказать, какой район Москвы или Подмосковья будет в большей степени подвергаться этому ненастью и в какое время будет наибольший пик прохождения фронта, сложно. Поэтому мы даем такой широкий временной интервал с 14, 15 часов до 3 часов ночи», — отметила синоптик.
Позднякова не исключила, что максимальная активность этого фронта наступит после 18 часов, когда воздух уже успеет прогреться довольно сильно, практически до 30 градусов.