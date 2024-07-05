Синоптик Позднякова посоветовала не пугать москвичей ураганом «Орхан»

Ранее СМИ сообщали, что на Москву надвигается ураган «Орхан».

«Мы ураганы никакими именами не называем. Я советую вам не пугать жителей, потому что имена собственные присваиваются только тропическим циклонам, когда они действительно достигают стадии сильных тропических. Поэтому давайте не будем, как говорится, пугать именами. По факту у нас погода будет меняться во второй половине дня», — сказала Позднякова.

Она добавила, что погода будет локально ненастной, с ливнями и грозами. Не исключен град и перед холодным фронтом возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

«В данный момент точно сказать, какой район Москвы или Подмосковья будет в большей степени подвергаться этому ненастью и в какое время будет наибольший пик прохождения фронта, сложно. Поэтому мы даем такой широкий временной интервал с 14, 15 часов до 3 часов ночи», — отметила синоптик.

Позднякова не исключила, что максимальная активность этого фронта наступит после 18 часов, когда воздух уже успеет прогреться довольно сильно, практически до 30 градусов.