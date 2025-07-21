Синоптик Позднякова: 21 июля стало самым дождливым днем в Москве с 1879 года

Понедельник, 21 июля, войдет в метеорологическую летопись как самый дождливый день с 1879 года, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, рекорд для 21 июля был 39,5 мм, он принадлежал 2000 году.

Она добавила, что в понедельник дождь в столице не прекращается, а с 9 до 12 часов выпало: в районе ТСХА 30,8 мм, на МКАД — до 32,5 мм, в Конькове — 39,4 мм, на Варшавском шоссе — 57,3 мм.

Как уточнила Позднякова, в Коломне за ночь выпало 66 мм осадков, поэтому суточный рекорд в городе перекрыт. До этого больше всего осадков выпало в 2013 году — 28,0 мм.

Ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. На юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добираются до машин на сапах.