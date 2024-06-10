сегодня в 14:51

Синоптик Позднякова: 11 и 12 июня в столице ожидаются самые интенсивные ливни

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что самые интенсивные ливни с грозами и вероятностью града пройдут в столице днем 11 и 12 июня.

По словам синоптика, 13 июня интенсивность осадков ослабеет. Позднякова добавила, что за данный период в столице может выпасть от половины до месячной нормы осадков.

Синоптик напомнила, что летом дожди отличаются интенсивностью и локальностью.

На День России в столице ожидается залповый «мегаливень», интенсивность которого составит половину всей нормы июня.