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Мегаливень придет в столицу в День России

На День России в столице ожидается залповый «мегаливень», интенсивность которого составит половину всей нормы июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале

По словам синоптика, 12 июня пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15:00 до 21:00. Тишковец предупредил, что возможны серьезные подтопления.

Подобной силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю России.

Всего в Москве за пять дней выпадет 130% от месячной нормы осадков, лимит перевыполнят 11 июня.