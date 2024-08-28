Синоптик Леус: средняя магнитная буря началась на Земле

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После трех часов ночи в среду на Земле началась средняя магнитная буря. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Магнитной буре присвоен класс G2, то есть второй из пяти возможных. Однако интенсивнее явление не станет.

Леус отметил, что магнитная буря будет беспокоить жителей России недолго. Скорее всего, она окажется непродолжительной.

В прошлый раз магнитная буря на Земле была 18 августа. Она прекратилась в течение суток.